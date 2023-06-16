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20 июня, 10:55
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В Калмыкии проводят экспедицию ученые Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН

В Калмыкии проводят экспедицию ученые Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН

Они побывали в поселке Харба Юстинского района. Фитомелиораторы и почвоведы оценили состояние деградированных земель. В течение двух недель они планируют посетить и другие населенные пункты, а также районы Калмыкии. Там будут изучать состояние почв и растительности, определять степень их деградации и динамику опустынивания территорий. Полученные сведения станут основой для разработки национальной программы действий по борьбе с опустыниванием в Калмыкии.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал минсельхоза республики.

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