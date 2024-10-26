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28 октября, 14:02
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Калмыцкие борцы в числе призеров XVI Всероссийского турнира по борьбе на поясах

Калмыцкие борцы в числе призеров XVI Всероссийского турнира по борьбе на поясах

Он состоялся в Лагани. Первое место в своей весовой категории заняли Сергей Манджиев и Леонид Савхаев. Соревнование, которое было посвящено памяти Басанга Комушева – победителя первого официального турнира Олимпиады по национальной борьбе 1935 года, собрало лучших спортсменов из 23 регионов страны.

В этот день награды получили не только отличившиеся спортсмены. Благодарственные письма были вручены Заслуженным мастерам спорта, гостям состязания из Татарстана, Башкортостана, Астрахани, Липецкой области и нашему земляку, Заслуженному мастеру спорта России Санджи Каруеву. Организаторы турнира - дети знаменитого борца Басанга Комушева. Сын Владимир еще в 70-е годы защищал честь своей республики на многих престижных соревнованиях.

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