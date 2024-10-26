Фильм «Черные земли. Царство хищников» - победитель Международного кинофестиваля

XXVII международный кинофестиваль «Вертикаль» прошел в Москве. В нем были подведены итоги творческих работ. В финал вышли 38 картин из Ирана, Казахстана и России.

Победителем в номинации «Дикая природа» стал фильм «Черные земли: Царство хищников» команды «Ковчег» (режиссёр Родион Бучукури).

Студия фильмов о дикой природе «Ковчег» из Владикавказа, под руководством Родиона Бучукури, поводила съемки фильма, в разные сезоны года в государственного заповедника «Черные земли» и на прилегающих к нему территориях. Здесь, в Калмыкии, буквально по крупицам в течение пяти лет они собирали уникальные кадры дикой природы.

- Съемки хищников в естественной среде обитания оказались более сложными, чем ожидалось в начале работы над фильмом, - сказал режиссёр Эдуард Манукянц.

Помимо этого, команда из Владикавказа получила специальный приз жюри «Мастер воздушной съемки» (операторы дронов: Родион Бучукури, Эдуард Манукянц).

Фото: Заповедник "Черные земли"