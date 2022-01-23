Калмыцкая кухня — в десятке лучших в России

Опрос, где самая вкусная национальная еда в стране, провел один из популярных туристических российский сайтов. О рецепте приготовления одного из самых вкусных и необычных угощений – «Дотур» - в материале нашего корреспондента Белг Манцаевой.

Любая туристическая поездка будет не полной, не законченной, если не попробовать местную национальную кухню. Через застолье, умение приветить, принять гостя и познается характер народа. По мнению большинства респондентов, побывавших в гостях у степняков - самое необычное и очень вкусное угощение – это Дотур. Как и вся традиционная кухня калмыков – простое и очень калорийное. Рецепт весьма питательного блюда кочевников – очень прост. Его готовили специально для всадников, которым после долгого путешествия надо быть сытым, но без тяжести после жареного мяса. Кровяная колбаса «Хото» - важная и главная часть Дотура.

Важно, чтобы все мясные ингредиенты были свежими. По словам известной хранительницы калмыцких традиций Майи Каруевой, бараньи потроха сначала нужно промыть в подсоленной, а затем – в пресной воде. А еще она поведала о некоторых весьма любопытных особенностях мясных деликатесов, которые непременно используется при приготовлении Дотура.

Варится уникальное блюдо степняков около 2 часов, а если баран молодой, не менее часа. После крошится, то есть, нарезается мелкими кусочками. Затем посыпается луком, зеленью, заливается горячим бульоном и наш деликатес, наше блюдо готово.