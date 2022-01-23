До завершения Олимпиады в Пекине осталось меньше недели

Сегодня тринадцатый день игр. По всей стране запущены акции и флэшмобы в поддержку российских олимпийцев. Жители Калмыкии тоже не остались в стороне. Насколько активно они следят за Олимпиадой, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

В эти дни всеобщее внимание приковано к олимпийскому турниру по хоккею. Вряд ли, кого оставил равнодушным матч нашей сборной с командой Чехии, завершившийся со счетом 5:6. Но это не помешало нашей команде выйти в четвертьфинал, где в противостоянии против датчан россияне одержали уверенную победу. 3:1 - Россия - в полуфинале.

Зимние виды спорта получают развитие и в Калмыкии. Связано это, во многом, со строительством ледового дворца «Джунгар». Занятия фигурным катанием и хоккеем привлекают все больше людей. Более того, наша сборная по хоккею продолжает победный марш на турнирах, проводимых в ЮФО.

Не так давно, в рамках регулярного Чемпионата «Ставкап», команда во главе с лидером республики Бату Хасиковым, выиграла завершающий матч со Ставропольчанами со счетом 9:6. В эти дни калмыцкие хоккеисты принимают участие в челлендже в поддержку российских олимпийцев.

День на олимпиаде - это кладезь сюжетов сразу для нескольких фильмов. Это и ускользнувшее от нас золото биатлона, и серебро с золотым отливом наших конькобежцев, и драматичное фигурное катание наших девушек. Потому жители Калмыкии тоже не остались в стороне и присоединились к всероссийскому флешмобув поддержку наших олимпийцев.

Сейчас болельщики внимательно следят за тренировкой российских фигуристок перед произвольной программой. После короткой – лидерство удерживает Камила Валиева. За свой прокат 15-летняя спортсменка получила чуть больше 82 –х баллов. Анна Щербакова – вторая.

До завершения зимней Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Но накал страстей еще велик. Жители Калмыкии, как и по всей стране, продолжают следить за каждым выступлением и турниром, желая одного: успешного завершения для российских олимпийцев. А еще, выражают надежду, что когда-то, кому-то из калмыцких спортсменов посчастливиться принять участие в Олимпиаде по зимним видам спорта.