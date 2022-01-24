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17 февраля, 10:06
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Сегодня - День российских студенческих отрядов

Сегодня - День российских студенческих отрядов

 

Молодежному движению Калмыкии более шестидесяти лет. Оно получило развитие по разным направлениям. Самые значимые – социальные, спортивные, образовательные.  

О деятельности студотрядов сегодня расскажет доцент кафедры педагогики КалмГУ, руководитель направления студенческих педагогических отрядов Центрального Штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студотряды» - Санал Даваев. Подробнее расскажем в вечернем выпуске «Вести Калмыкия».

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