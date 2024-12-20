В Калмыкии общество с ограниченной ответственностью нарушило антикоррупционное законодательство.

Прокуратура Элисты в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установила, что в ООО «УК «Агро-тег» на должность бухгалтера принят человек, ранее состоявший на государственной службе. В нарушение требований закона организация не направила уведомление о трудоустройстве работника в установленный законом десятидневный срок.

По постановлению прокуратуры мировым судьей юридическое лицо и директор привлечены к административной ответственности и им назначены административные штрафы в размере 50 и 20 тыс. рублей соответственно.