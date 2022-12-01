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23 февраля, 13:21
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Исполняющий обязанности прокурора Республики Калмыкия Арсланг Мухлаев проведет прием граждан в Лаганском районе 2 марта 2023 года

Исполняющий обязанности прокурора Республики Калмыкия Арсланг Мухлаев проведет прием граждан в Лаганском районе 2 марта 2023 года

Исполняющий обязанности прокурора республики Арсланг Мухлаев проведет личный прием граждан в прокуратуре Лаганского района (г.Лагань, ул.Баташова, 61).

В ходе приема можно будет подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов.

Гражданам, обращающимся на прием, необходимо представитьдокумент, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 884733 93122, 9-31-23 (прокуратура Лаганского района) либо 8 (84722) 3-56-24 (прокуратура Республики Калмыкия)

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