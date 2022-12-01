Исполняющий обязанности прокурора Республики Калмыкия Арсланг Мухлаев проведет прием граждан в Лаганском районе 2 марта 2023 года

Исполняющий обязанности прокурора республики Арсланг Мухлаев проведет личный прием граждан в прокуратуре Лаганского района (г.Лагань, ул.Баташова, 61).



В ходе приема можно будет подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов.



Гражданам, обращающимся на прием, необходимо представитьдокумент, удостоверяющий личность.



Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 884733 93122, 9-31-23 (прокуратура Лаганского района) либо 8 (84722) 3-56-24 (прокуратура Республики Калмыкия)