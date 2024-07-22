Бригады Калмыцкого филиала энергокомпании устранили локальные технологические нарушения на линиях электропередачи в Элисте
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Их причиной стала непогода - грозовой фронт и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
В восстановительных работах были задействованы 3 бригады энергетиков и 4 единицы спецтехники.
Существенных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса Элисты допущено не было, говорят энергетики.
Особый режим работы в связи с непогодой введен с понедельника.
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