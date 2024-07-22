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24 июля, 12:38
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Бригады Калмыцкого филиала энергокомпании устранили локальные технологические нарушения на линиях электропередачи в Элисте

Бригады Калмыцкого филиала энергокомпании устранили локальные технологические нарушения на линиях электропередачи в Элисте

Их причиной стала непогода - грозовой фронт и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В восстановительных работах были задействованы 3 бригады энергетиков и 4 единицы спецтехники.

Существенных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса Элисты допущено не было, говорят энергетики.

Особый режим работы в связи с непогодой введен с понедельника.

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