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14 сентября, 16:43
НовостиКультура

Коллектив из Калмыкии готовится к участию в Фестивале национальных оркестров

Коллектив из Калмыкии готовится к участию в Фестивале национальных оркестров

Он пройдет уже в это воскресенье, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Это одно из важнейших событий этого года. Проводится оно в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Министерства культуры. В нем примут участие ведущие музыкальные коллективы из 15 регионов.

Впервые на главной сцене страны прозвучат русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, осетинский дала-фандыр и калмыцкая домбра.

Фото с сайта Национального оркестра Калмыкии.

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