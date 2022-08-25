Коллектив из Калмыкии готовится к участию в Фестивале национальных оркестров

Он пройдет уже в это воскресенье, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Это одно из важнейших событий этого года. Проводится оно в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Министерства культуры. В нем примут участие ведущие музыкальные коллективы из 15 регионов.



Впервые на главной сцене страны прозвучат русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, осетинский дала-фандыр и калмыцкая домбра.



Фото с сайта Национального оркестра Калмыкии.