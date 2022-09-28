Аллея из молодых каштанов появилась в Городовиковском доме-интернате

Небольшое озеленение стало приятным подарком для его подопечных. Совместная работа и усердие сотрудников подарило надежду, что к 30-летнему юбилею социального учреждения в 2024 году, здесь дружно зашумят молодые деревца.



Как рассказали в региональном Минсоцразвития, отростки деревьев выращивались на протяжении трех лет командными усилиями. Директор дома-интерната Надежда Басанова отметила, подопечные очень любят зеленые насаждения и каштан был выбран не случайно.