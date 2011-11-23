Для любящих сердец в Национальном театре состоится праздничная программа

«Поют драматические артисты». Реализация творческого проекта Национального театра продолжается. Много красивой музыки, юмор и море положительных эмоций - в новой концертной программе ко Дню всех влюбленных. Идея принадлежит молодому талантливому режиссёру Марине Кикеевой.

Главная мысль постановки: любовь – это восхитительное и загадочное чувство, оно подвластно любому возрасту. По секрету она рассказала, что состоится премьера песни на калмыцком языке. Ее исполнит автор стихов – актриса Нина Найминова на музыку Сергея Джиджикова.