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12 февраля, 14:35
НовостиКультура

Для любящих сердец в Национальном театре состоится праздничная программа

Для любящих сердец в Национальном театре состоится праздничная программа

«Поют драматические артисты». Реализация творческого проекта Национального театра продолжается. Много красивой музыки, юмор и море положительных эмоций - в новой концертной программе ко Дню всех влюбленных. Идея принадлежит молодому талантливому режиссёру Марине Кикеевой. 

Главная мысль постановки: любовь – это восхитительное и загадочное чувство, оно подвластно любому возрасту. По секрету она рассказала, что состоится премьера песни на калмыцком языке. Ее исполнит автор стихов – актриса Нина Найминова на музыку Сергея Джиджикова. 

 

 

 

 

 

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