Сегодня состоится тридцать третья сессия Народного Хурала республики

На заседании будет представлен один из важнейших законопроектов, регулирующий общественные отношения в сфере выборов в местный законодательный орган. Его активное обсуждение состоялось на заседании профильного комитета.



С докладом о проекте закона "О выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия", инициированного руководителем степного региона, выступил представитель главы республики в законодательном органе Араш Манджиев.



Как подчеркнул докладчик, законопроект в полной мере отвечает Федеральному закону, принятому еще год назад.