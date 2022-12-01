28 февраля, 11:21
 9 °C
79,62
75,43
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 февраля, 07:56
Новости

Сегодня состоится тридцать третья сессия Народного Хурала республики

Сегодня состоится тридцать третья сессия Народного Хурала республики

На заседании будет представлен один из важнейших законопроектов, регулирующий общественные отношения в сфере выборов в местный законодательный орган. Его активное обсуждение состоялось на заседании профильного комитета.

С докладом о проекте закона "О выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия", инициированного руководителем степного региона, выступил представитель главы республики в законодательном органе Араш Манджиев.

Как подчеркнул докладчик, законопроект в полной мере отвечает Федеральному закону, принятому еще год назад.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия