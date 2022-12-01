28 февраля, 07:56
Сегодня состоится тридцать третья сессия Народного Хурала республики
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На заседании будет представлен один из важнейших законопроектов, регулирующий общественные отношения в сфере выборов в местный законодательный орган. Его активное обсуждение состоялось на заседании профильного комитета.
На заседании будет представлен один из важнейших законопроектов, регулирующий общественные отношения в сфере выборов в местный законодательный орган. Его активное обсуждение состоялось на заседании профильного комитета.
С докладом о проекте закона "О выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия", инициированного руководителем степного региона, выступил представитель главы республики в законодательном органе Араш Манджиев.
Как подчеркнул докладчик, законопроект в полной мере отвечает Федеральному закону, принятому еще год назад.