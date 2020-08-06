Росавтодор проводит ежегодный Всероссийский конкурс для журналистов «Дорожный навигатор»

Конкурс направлен на лучшее освещение развития дорожной отрасли в СМИ, социальных медиа и блогосфере. Принять участие могут редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ и дорожные организации. Всего в конкурсе представлено 8 номинаций. Награждение победителей состоится в рамках Международной выставки «Дорога-2021», которая пройдёт в Сочи 12-14 октября.