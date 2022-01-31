Как справиться с «постковидным» синдромом?

Число жителей Калмыкии, перенёсших коронавирус растет с каждым днем. На сегодня с новым вирусом столкнулись более 46 тысяч человек. Выздоровело около 40 тысяч. Некоторые уже переболели им до два-три раза.

Многие столкнулись с, так называемым, «постковидным синдромом». Для них и тех, кто не безразличен к своему здоровью в Городской поликлинике

возобновилась углублённая и плановая диспансеризация. Наш корреспондент Татьяна Шолохова сегодня тоже прошла все необходимые процедуры.

Стоит задача пройти полное обследование. С тем, чтобы врач мог оценить, как перенесенное заболевание повлияло на состояние пациента и вовремя выявить обострение хронических болезней сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем.Диспансеризация, напомним, проходитв два этапа.

При первичном обращении врач-терапевт собирает анамнез пациента, слушает какие жалобы есть на сегодняшний день и проводит необходимые исследования.

Часто у переболевших КОВИД диагностируют– гипертонию. Потому терапевт, в первую очередь, измерит артериальное давление, и проведет ЭКГ. А также проверит уровень кислорода, сахара и холестерина в крови.

Следующий этап - развернутый анализ в лабораторных условиях. По результатам всех этих исследований врач дает заключение. По словам Зулы Петяевой, углубленную диспансеризацию следует пройти не ранее, чем через два месяца после перенесенного коронавируса.

Определив группу здоровья, терапевт даст рекомендации по восстановлению. Ну, а тем, кто не болел коронавирусом и не имеет жалоб на состояние здоровья, специалисты советуют проходить профилактический медосмотр один раз в три года. Записаться на обследование можно через регистратуру поликлиники или портал «Госуслуги».