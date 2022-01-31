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25 февраля, 20:26
Новости

Со вчерашнего дня 11 аэропортов на Юге России, в том числе аэропорт «Элиста», приостановили полёты

Со вчерашнего дня 11 аэропортов на Юге России, в том числе аэропорт «Элиста», приостановили полёты

Это связанно с военной операцией российских войск на территории ДНР и ЛНР. Ситуация с пассажирскими сообщениями находится на контроле у руководства страны. Создан оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли под председательством министра транспорта Виталия Савельева.

 За два дня с момента формирования он провёл уже 3 заседания. Зампред регионального правительства Наран Кюкеев,  комментируя принятые им решения, сообщил, что граждане смогут воспользоваться аэропортами Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Астрахани. На сайте аэропорта «Элиста» указан телефон колл центра, где ответят на вопросы, связанные с авиасообщениями. Создана горячая линия и в правительстве региона.

В целом, подытожил Кюкееов, ситуация под контролем правительства страны. Координируется работа различных направлений

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