Как реализуется проект "Комфортная и доступная среда" в Калмыкии?

Весной станут известны территории 7 муниципалитетов, которые преобразятся в 2021 году. Каждый год среди жителей проводится голосование, по результатам которого избираются проекты-лидеры по масштабной реконструкции. За последние два года в регионе было построено 17 значимых социальных объектов. Три из них, что находятся в Элисте, мгновенно приобрели популярность у молодежи, семей с детьми, людей преклонного возраста. Все эти преображения стали возможны благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», действующему с 2017 года. О новшествах в голосовании в этом году, кто может принять в нем участие, а также об уже запланированных проектах расскажет Дарья Ганцуков.