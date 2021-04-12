Как провести длинные выходные безопасно?

Россиян ждут длительные выходные. С 1 по 10 мая об этом стало известно из указа Владимира Путина. Как проведут маевку жители Калмыкии. И рекомендации специалистов при выходе на природу.

Майские праздники с нетерпением ждут все. Это и прогулки на свежем воздухе и встречи с родными, для кого-то это время заняться своими делами и поехать на дачные участки. В прошлом году весенние каникулы были омрачены ограничениями из-за пандемии, поэтому многие боялись повторения ситуации, но вышедший указ Президента порадовал, и большинство будут придерживаться необходимых мер Роспотребнадзора.

Но специалисты Роспотребнадзора предупреждают о том, что сохраняются не только ограничения, но и начался сезон активности клещей.

Не стоит забывать, что большое скопление людей, даже вне помещений, является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей может увеличить риск инфицирования. В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов, напоминает министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

А те, у кого нет собственного двора или дачи, нашли выход воспользовавшись посуточной арендой загородной недвижимости. В преддверии праздника цены за аренду выросли в разы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наслаждаясь весенними выходными, нужно не забывать о вредном воздействии алкоголя на организм. Вопреки распространенному мифу, безопасной дозы спиртного не существует.

Сейчас употребление алкоголя не настолько популярно, говорят горожане. Но, все же, новость о том, что на длительные майские праздники продажа алкоголя будет запрещена, вмиг облетела все интернет сети и была воспринято неоднозначно. Как выяснилось позже, это была всего лишь выдумка далекая от реальности.

На региональном уровне введен ряд ограничений. В республике полностью запрещена продажа алкоголя 5 дней в году: 1 июня в День защиты детей, 1 сентября – День знаний, 27 июня - День молодежи, а также в день школьного Последнего звонка и в день школьных выпускных вечеров.

Цель длинных выходных - остановить «третью волну» распространения коронавирусной инфекции. Ведь для того, чтобы встретить праздники главное – хорошее настроение и быть в кругу родных.