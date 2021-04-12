Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи

"Воскресение Христово стало неожиданностью даже для ближайших учеников Христовых, хотя они многократно слышали от Спасителя что, после;Своих добровольных страданий Он воскреснет: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Апостолы знали о грядущей тайне Воскресения задолго до самого события, но это знание для них оставалось отвлеченным, как некая, не совсем понятная, часть учения Спасителя.

Все изменилось, когда Христос воскрес и явился ученикам. Слава Воскресения просветила очи разума и сердца апостолов. Они вспомнили, все слова Господа о будущем воскресении. Им открылся истинный смысл многих пророчеств Ветхого Завета. У них словно пелена спала с глаз.

Так войдем же в радость Господа! Через общую молитву прикоснемся сердцем и душой к празднику Святой Пасхи! Не через рассказы других, а сами, соединившись с Церковью, возвеселимся о Воскресшем Спасителе и уже от своего лица пропоем: «Воскресения день. Просветимся, люди! Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и от земли на небо Христос Бог привел нас, поющих победную песнь!».

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с Пасхой Христовой! Свет Воскресения да озарит наши сердца верой! Радость победоносного дня Восстания Христова да укрепит нас в надежде на милость Божью! Сила любви, сокрушившего ад Спасителя, да утвердит нас в любви к ближним!

Мира, здравия и благоденствия желаю всем вам!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!" - говорится в поздравлении Архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана