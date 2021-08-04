В Калмыкии завершился экономический форум «Элиста - 2021»

Одно из главных мероприятий года проводится в нашем регионе во второй раз. Участие в нем приняли более ста человек. Среди гостей – Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской республики Иран в России Казем Джалали, а также представители Астраханской области, Дагестана и Якутии. Предприниматели и представители исполнительной власти обсудили идеи по расширению возможностей для совместной работы по поддержке бизнес-сектора республики.

Участников и гостей экономического форума в этом году меньше – это обусловлено эпидситуацией. Потому, часть мероприятий и мастер-классы прошли в дистанционном формате. Однако, это не помешало участникам форума обсудить немаловажные для региона аспекты. Например, модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства, строительство объектов в рамках Нацпроектов и перспективы внешнеэкономического развития в регионе.

Уровень Калмыцкого экономического форума в этом году повысился до международного. Вести бизнес с Калмыкией будут зарубежные участники конгресса. Как заявил на одной из тематических секций почетный гость – посол Ирана Казем Джалали, в планах арендовать земли для сельскохозяйственных целей, изучать калмыцкий рис и зерно для дальнейшей совместной работы. Речь шла и об обслуживании межрегиональных транспортных путей, где проходят местные перевозки, включая связи Калмыкии и Дагестана с морским торговым портом в районе села Оля Лиманского района Астраханской области.

Экономический форум принес региону новые бизнес-проекты. Как отметил Глава Калмыкии, их необходимо доводить до логического завершения.

Так, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займётся направлениями двустороннего сотрудничества в сфере АПК. Отмечено, что эта отрасль в республике занимает пятую часть экономики. По данным профильного министерства, уже более 2,5 миллионов тонн местного мяса экспортировано в Иран. Однако, коррективы внесла пандемия и почвенная засуха, которая привела к сокращению поголовья. Чтобы вернуть прежние масштабы вывоза, необходимо выполнить ряд требований. В частности, начать строительство более ста откормочных площадок для КРС. На это необходимы инвестиции в размере 6 миллиардов рублей. Потому, вместе с Калмыкией должны двигаться крупные частные инвесторы.

Как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков, необходимо поддерживать местных производителей, а также вывести их на экспорт.

Речь шла и о налаживании образовательного обмена КалмГУ с ВУЗами Ирана.