100 лет Профсоюзному движению Калмыкии

1 октября 1921 года Секретариатом ВЦСПС был утвержден Калмыцкий областной совет профсоюзов во главе с Андреем Трусовым. Невзирая на перипетии в истории страны, в том числе в годы перестройки, организация была верна своей миссии – защите интересов трудящихся. На ее счету – тысячи добрых дел.

К примеру, одно из последних достижений организации – это открытие жилого комплекса «Багшин Гер». Сегодня там проживают 86 семей работников образования. В каких условиях они проживают, и что еще в планах активистов движения? Об этом в нашем материале.

Поздравление принимает ветеран педагогической деятельности Валентина Каземирова. Учитель с 43-летним стажем продолжает работу в Вознесеновской средней школе. Рассказывает, что внедрение новой технологии значительно облегчает обучение, а материальная поддержка сельских учителей служит стимулом для возвращения молодых в родные Пенаты. А вот для самой Валентины Николаевны, важным явилось решение квартирного вопроса. В 2019 году – она в числе 86 учителей Калмыкии, отметила в Элисте новоселье.

Осуществить проект, продолжает Антонина Коокуева, председатель Профсоюза работников образования, удалось, благодаря тесному взаимодействию с региональным руководством. Известно, что кооперативу «Багшин Гер» был выделен участок на безвозмездной основе, а цены на квадратные метры снижены почти на 10 процентов.

Именно система социального партнерства помогает власти и Профсоюзу решать насущные проблемы трудящихся. Ряд из них касается компенсации расходов по оплате коммунальных услуг сельским учителям и медработникам.

А не так давно в рамках подписанного трёхстороннего Соглашения Министерство спорта и молодежной политики при поддержке Правительства республики объявило конкурс на предоставление субсидий некоммерческим неправительственным организациям. Победителем признан проект Профсоюза работников образования «Путь к здоровью». Все необходимое оборудование для кабинетов психоэмоциальной разгрузки уже закуплены.

По словам Михаила Эренценова, в каждой профсоюзной организации есть победы - большие и малые. За ними – кропотливый труд людей с активной гражданской позицией, радеющие за общее дело, отстаивающие справедливость и закон. Они и заслуживают благодарность и уважение.