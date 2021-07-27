Как приобрести новые знания и найти работу мечты?

Теперь жители Калмыкии могут пройти бесплатное обучение, чтобы освоить новую специальность или получить дополнительные навыки в своей профессии. Такая возможность распространяется на всех, кто обратился в центр занятости в поиске работы. А именно - люди 50-лет и старше, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста и находящиеся в декретном отпуске. Для этого нужно подать заявку на сайте Работа в России. Обучение может быть как очным, так и заочным. Доступно более 1600 программ. По итогам обучения желающий будет трудоустроен.