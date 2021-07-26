18 августа, 11:37
 34 °C
86,48
73,48
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 августа, 13:19
НовостиCOVID-19Образование

1 сентября во всех образовательных организациях региона пройдут торжественные линейки для 1 и 11 классов

1 сентября во всех образовательных организациях региона пройдут торжественные линейки для 1 и 11 классов

Данное решение было принято Оперативным штабом по противодействию распространению COVID-19 в Калмыкии. День знаний во всех районах республики пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый присутствующий будет использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Обязательно проведение мероприятия на открытом воздухе.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия