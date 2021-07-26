1 сентября во всех образовательных организациях региона пройдут торжественные линейки для 1 и 11 классов

Данное решение было принято Оперативным штабом по противодействию распространению COVID-19 в Калмыкии. День знаний во всех районах республики пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый присутствующий будет использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Обязательно проведение мероприятия на открытом воздухе.



