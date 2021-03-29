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16 апреля, 14:36
НовостиКультура

Как немного нам нужно для Счастья

Как немного нам нужно для Счастья

Это короткое, но приятно звучащее слово – название сборника стихов калмыцкой поэтессы, члена Союза писателей России Татьяны Куликовой. Она призналась, что вложила в него своё отношение к миру. Уложилась в 40 произведений. На торжественной презентации некоторые из них автор прочла лично под аплодисменты коллег по призванию, своих поклонников и любителей литературы.

 Классики калмыцкой поэзии Григорий Кукарека и Василий Чонгонов по достоинству оценили творение Куликовой. И послание всем читателям: если у тебя есть счастье, поделись им с другими. 

 

 

 

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