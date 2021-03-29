Жителям восточного района Элисты придется провести сутки без горячей воды

Дело в том, что 19 числа официально завершается отопительный сезон. К такому решению пришли в администрации города. Но для этого энергокомпании придется остановить тепловые установки, которые подают горячее водоснабжение.

Иными словами, нужно подготовить оборудование котельных для их дальнейшей бесперебойной работы. Поэтому жильцы в домах 6,7,8 и 9 микрорайонов вынуждены будут обходиться холодной водой. Но не так долго - с 8 утра 19 апреля до утра следующего дня.