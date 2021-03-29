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16 апреля, 15:38
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Жители Калмыкии могут получить вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги

Жители Калмыкии могут получить вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги

Как сообщают в налоговом ведомстве, государство вернет 13% с покупки абонементов, например, в фитнес-центры и бассейны. 

И еще. В список тех, кто может воспользоваться вычетом могут войти и граждане, если спортом занимаются их несовершеннолетние дети. Это еще один шаг на пути к оздоровлению нации. Он позволит привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни. Но эта льгота начнет действовать не раньше будущего года.  

 

 

 

 

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