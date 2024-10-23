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25 октября, 08:08
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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Городовиковска за совершение ДТП со смертельным исходом

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Городовиковска за совершение ДТП со смертельным исходом

Накануне в дежурную часть Городовиковска поступило сообщение о том, что на автодороге «Городовиковск – Ставрополь» произошло ДТП.

Установлено, что водитель грузового автомобиля «ЗИЛ» при выполнении маневра "обгон" выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с ехавшим по встречной полосе автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте происшествия, водитель «ЗИЛ» госпитализирован в медучреждение.

В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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