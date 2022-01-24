История болельщеской преданности девушки из Калмыки вошла в книгу о ЕВРО-2020

Напомним, трогательная история поклонницы футбола из Калмыкии Айсы Хургуновой стала известна всему миру в прошлом году. Девушка, с рождения страдающая ДЦП, но бесспорно, наделенная невероятно сильным духом, всегда достигала поставленных целей. Увлекалась журналистикой и писательством, а с юных лет заинтересовалась и «спортом №1», заворожено следила за успехами любимой сборной Испании и своих фаворитов –команды «Атлетико». Поэтому, когда представилась возможность принять участие в творческом конкурсе от оргкомитета ЕВРО-2020 и рассказать о своем страстном увлечении футболом, Айса Хургунова в эссе поведала, как она обратила внимание на команду и, в особенности, на игру испанского форварда Фернандо Торреса.

Знаменитый нападающий привлек взор девушки, когда проходил европейский турнир 2008 года. Так героиня конкурса влюбилась в игру, и именно любовь к футболу день ото дня помогает ей преодолевать все тяготы, связанные с заболеванием.

И, спустя какое-то время, статью Айсы о ее горячем увлечении прочитал и сам чемпион мира и Европы испанский футболист Фернандо Торрес. Он был настолько тронут словами девушки, что записал видео, где обратился к Айсе Хургуновой из Калмыкии.

«Привет, Айса! Я просто хочу поблагодарить тебя за твою историю. Я прочитал ее, она очень впечатляет. Хотел бы сказать спасибо за это и за то, что ты поддерживала меня всю карьеру. Спасибо за все, Айса! Мне приятно, что у меня есть такая болельщица. Желаю тебе всего наилучшего в твоем будущем. Я уверен, что оно будет большим и светлым. Всего наилучшего твоей семье, будь здорова и счастлива», — сказал Торрес в видео.

Эта удивительная, добрая история стала одним из чудесных и запоминающихся моментов истории Чемпионата Европы по футболу в прошлом году. Она вошла в книгу-сборник, посвященную ЕВРО-2020.