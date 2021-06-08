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2 июля, 17:27
НовостиCOVID-19Криминал

Продажа фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет наказываться по всей строгости закона

Продажа фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет наказываться по всей строгости закона

В ходе прямой линии Президент страны призвал правоохранительные органы  эффективнее работать в направлении борьбы с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Уже зафиксирован ряд случаев в российских регионах.

В Калмыкии такие нарушения не выявлены, отмечают в Управлении МВД. В ведомстве напомнили, что за оформление фальшивых справок о получении антиковидной прививки грозит уголовная ответственность, вне зависимости от того, использовали документ или нет. Это касается и продавцов, и покупателей фиктивных сертификатов.

 

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