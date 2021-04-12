К Всероссийской акции "Письма Победы" присоединились учащиеся Калмыцкой Этнокультурной гимназии

Их писали в окопах, блиндажах и на больничных койках. И ждали. Порой, месяцами, годами, а кто-то - даже десятилетиями. Участники акции поделились своим мнением о сохранении в памяти народа подвига бойцов Великой Отечественной войны и направили им свои поздравления с грядущим праздником. Что же пожелали дети? Об этом в нашем материале.

Главное – подобрать нужные слова. Так много хочется спросить у тех, кому обязаны жизнью, говорят школьники. О первом бое, о тех, с кем фронтовики бились бок о бок, как встретили долгожданную Победу, прежде, нужно пожелать здоровья. Сейчас это самое важное для ветеранов.

Почти все учащиеся Этнокультурной гимназии написали Письма Победы. В формате классного часа преподаватели рассказали о каждом ветеране республики, и многие слышат эти истории не в первый раз. Ребята уже несколько лет оказывают помощь фронтовикам.

Каждый конверт дойдет до получателя к 9 мая. Столь ответственную работу выполнят организаторы тематического урока - Волонтеры Победы. Для них сохранение преемственности поколений - первостепенная задача, и акция охватывает не только Элисту.

Послания могут отправить все желающие. Бланк размещен на сайте Волонтеров Победы, отсканировать и отправить на электронную почту – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Пока действуют ограничения из-за пандемии, это отличная возможность порадовать ветеранов, не рискуя их здоровьем.