Прими участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Это ещё одна возможность почтить память ветеранов, больших усилий для этого не требуется. В этом году она также пройдёт в онлайн-формате. Прямая трансляция самой масштабной акции памяти в стране будет проходить на сайте polkrf.ru и в официальных группах движения в соцсетях. Подать заявку можно до 7 мая. Для этого нужно отправить фото и информацию на сайт проекта. В случае успешной подачи заявки, вам сообщат о времени прохождения вашего героя в виртуальном шествии Бессмертного полка.