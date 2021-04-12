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3 мая, 15:27
НовостиОбществоПамять

Прими участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Прими участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Это ещё одна возможность почтить память ветеранов, больших усилий для этого не требуется. В этом году она также пройдёт в онлайн-формате. Прямая трансляция самой масштабной акции памяти в стране будет проходить на сайте polkrf.ru и в официальных группах движения в соцсетях. Подать заявку можно до 7 мая. Для этого нужно отправить фото и информацию на сайт проекта. В случае успешной подачи заявки, вам сообщат о времени прохождения вашего героя в виртуальном шествии Бессмертного полка.

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