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3 мая, 11:21
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Впереди самый главный праздник – День Победы

Впереди самый главный праздник – День Победы

8 мая на Хулхутинском мемориале пройдет памятный митинг. А 9 мая, на главной улице столицы состоится торжественное прохождение колонны военной и специализированной техники. По улице Ленина под песни военных лет проедут БТРы, бронированные машины, грузовые и патрульные автомобили, техника МЧС. Возглавит колонну конный отряд в форме бойцов Великой Отечественной со знаменами. За ним - солдаты Группы советских войск в Германии на легендарных ретро-автомобилях. Волонтеры доставят ветеранов войны, для которых будут подготовлены места на сцене-трибуне.

В целях противодействия распространению коронавируса, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, часть из них в усеченном виде и без участия зрителей.

 Митинги, возложение венков и цветов, пройдут по всей республике. Кроме того, в этот день будут организованы театрализованные представления фронтовых бригад у домов ветеранов, массовое исполнение песен военных лет, акции. А Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

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