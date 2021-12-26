30 января, 14:01
Элиста может получить финансирование из федерального бюджета на развитие города
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Сейчас идет подготовка заявки от республики, прорабатывается дорожная карта. Об этом сообщает профильное ведомство.
Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их можно будет направить на создание новых арт-обьектов и обустройство мест для проведения массовых мероприятий, удобной инфраструктуры для маломобильных групп населения, оборудование туристических центров.
По итогам конкурса федеральное финансирование получат 12 территорий.