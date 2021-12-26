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30 января, 14:01
НовостиСтроительство

Элиста может получить финансирование из федерального бюджета на развитие города

Элиста может получить финансирование из федерального бюджета на развитие города

Сейчас идет подготовка заявки от республики, прорабатывается дорожная карта. Об этом сообщает профильное ведомство.

Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их можно будет направить на создание новых арт-обьектов и обустройство мест для проведения массовых мероприятий, удобной инфраструктуры для маломобильных групп населения, оборудование туристических центров.

По итогам конкурса федеральное финан­си­ро­вание получат 12 терри­торий.

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