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13 марта, 10:15
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Сегодня Калмыкия отмечает 100-летие со Дня рождения Народного поэта республики Давида Кугультинова

Сегодня Калмыкия отмечает 100-летие со Дня рождения Народного поэта республики Давида Кугультинова

Сегодня Калмыкия отмечает 100-летие со Дня рождения Народного поэта республики, Героя социалистического труда Давида Кугультинова

По случаю его юбилея, в Элисте пройдет торжественное заседание, в рамках которого будут вручены премии имени Давида Кугультинова. Напомним, её лауреатами стали Народный поэт Калмыкии Владимир Нуров и Алексей Бочаев.

Накануне праздничные мероприятия уже прошли в его родном селе – Эсто-Алтай Яшалтинского района. Там также состоялось открытие бюста Давида Кугультинова, собрание с победителями конкурса чтецов и членами Союза писателей России и Калмыкии.

Но самое главное событие состоится сегодня -  в Элисте будет открыт памятник Давиду Кугультинову. Скульптура установлена в центре города, на площадке за Домом Правительства. Её автор - известный советский и российский ваятель, Народный художник России Салават Щербаков.

 Кроме того, сегодня в Национальной библиотеке откроется фотовыставка Николая Бошева, посвященная столетию метра калмыцкой поэзии

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