Всероссийская акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия, данное мероприятие пройдет 27 апреля. Ее цель - предоставить помощь гражданам по вопросам: мер поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, личного кабинета на портале Госуслуги, а так же получения информации о наличии задолженности и ее погашения с помощью электронного ресурса ФССП России.

В день проведения акции сотрудники регионального ведомства организуют работу в МФЦ, в центре города, в районе гостиницы «Элиста» и по «горячей линии» по телефонам 3-88-86, 3-85-11.



Кроме того, в студенческом консультационном центре по оказанию бесплатной правовой юридической помощи населению при Калмгосуниверситете для студентов будет проведена лекция. По завершению встречи со студентами сотрудники УФССП России по РК совместно с представителем Регионального отделения Ассоциации юристов России по Республике Калмыкия проконсультируют обратившихся граждан по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.