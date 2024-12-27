Сегодня у журналистов страны профессиональный праздник — День российской печати.

Это праздник не только журналистов, но и всех тех, для кого мы работаем. Это наши читатели, зрители и слушатели.

«Время не стоит на месте. Появляются новые технологии, форматы, способы подачи материалов. Неизменно одно: информация была и остаётся актуальной, качественной и достоверной.

Мы живём в непростое время. Наши коллеги на фронте порой отдают свои жизни, чтобы донести до людей правду. Их мужество и верность профессиональному долгу вызывают уважение и восхищение.

В этот день я хочу поблагодарить всех коллег за кропотливую работу, за смелость и верность нашим традициям. И пусть в ваших изданиях будет как можно больше хороших новостей», говорится в поздравлении Председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва.