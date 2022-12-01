16 апреля, 14:54
 10 °C
90,16
81,5
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 апреля, 11:51
Новости

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил всех верующих со светлым праздником Пасхой!

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил всех верующих со светлым праздником Пасхой!

"Этот прекрасный день торжества Воскресения Христова символизирует начало новой жизни для всего христианского мира. Жители нашей республики бережно передают из поколения в поколение нравственные ценности и традиции предков. Это служит прочной основой для мира и согласия в обществе и наполняет сердца людей особой радостью. Пусть этот праздник подарит доброту, любовь и благополучие вам и вашим близким! Христос Воскресе!" - написал в своём телеграмм канале Бату Хасиков. Фото: t.me/BatuKhasikov08

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия