Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил всех верующих со светлым праздником Пасхой!

"Этот прекрасный день торжества Воскресения Христова символизирует начало новой жизни для всего христианского мира. Жители нашей республики бережно передают из поколения в поколение нравственные ценности и традиции предков. Это служит прочной основой для мира и согласия в обществе и наполняет сердца людей особой радостью. Пусть этот праздник подарит доброту, любовь и благополучие вам и вашим близким! Христос Воскресе!" - написал в своём телеграмм канале Бату Хасиков. Фото: t.me/BatuKhasikov08