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18 апреля, 11:07
НовостиПамять

Сегодня Международный день памятников и исторических мест

Сегодня Международный день памятников и исторических мест

 В Калмыкии их немало. Но именно те, которые связаны с Великой Отечественной войной сейчас – в центре внимания. Все памятные объекты в республике приведут в порядок. Об этом шла речь на совещании, которое провел Бату Хасиков.

  Республика готовится ко Дню Победы. Как было озвучено, в числе основных мероприятий также прохождение колонны военной и спецтехники, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» с соблюдением всех мер Роспотребнадзора. 

  И еще. Каждый ветеран получит индивидуальное поздравление.

   Чтить подвиги наших предков и передавать знания последующим поколениям - главная цель праздника, подчеркнул Глава Калмыкии.

 

 

 

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