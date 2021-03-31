Сегодня Международный день памятников и исторических мест

В Калмыкии их немало. Но именно те, которые связаны с Великой Отечественной войной сейчас – в центре внимания. Все памятные объекты в республике приведут в порядок. Об этом шла речь на совещании, которое провел Бату Хасиков.

Республика готовится ко Дню Победы. Как было озвучено, в числе основных мероприятий также прохождение колонны военной и спецтехники, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» с соблюдением всех мер Роспотребнадзора.

И еще. Каждый ветеран получит индивидуальное поздравление.

Чтить подвиги наших предков и передавать знания последующим поколениям - главная цель праздника, подчеркнул Глава Калмыкии.