К 80-летию депортации калмыцкого народа. В Элисте состоялась премьера балета «Мөңк Зул»

Идейным его вдохновителям явилась Виктория Инджикова. По ее словам, хореографическая постановка создана по мотивам повести Алексея Балакаева «Три рисунка». Языком пластики юные артисты, а это воспитанники ансамбля «Алтн» смогли представить короткую, но яркую жизнь ссыльного мальчика-калмыка, одного из многих, на чью долю выпали тяжелые испытания.

В главной роли - артист ансамбля «Тюльпан» Дмитрий Гаряев. Режиссер – артист нацтеатра Эренцен Авяшкиев, балетмейстер – заслуженная артистка Калмыкии Ольга Бадрашкиева. Руководитель проекта не ограничилась только местными силами. Автор музыки - композитор из Бурятии Анастасия Дружинина, аранжировщиком выступил ее земляк Юрий Банзаров. Над декорациями работала художник из Санкт-Петербурга Мария Щуплецова.