11 декабря, 14:26
Судом вынесен приговор ветеринарному врачу, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и права занимать определенные должности
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Следствием и судом установлено, что в период времени с 2017 по 2020 год виновный, злоупотребляя своими полномочиями, вносил в ветеринарные документы заведомо ложные сведения о якобы проведенных диагностических исследованиях и ветеринарно-профилактических мероприятиях в отношении поголовья сельскохозяйственных животных.