Судом вынесен приговор ветеринарному врачу, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и права занимать определенные должности

Следствием и судом установлено, что в период времени с 2017 по 2020 год виновный, злоупотребляя своими полномочиями, вносил в ветеринарные документы заведомо ложные сведения о якобы проведенных диагностических исследованиях и ветеринарно-профилактических мероприятиях в отношении поголовья сельскохозяйственных животных.