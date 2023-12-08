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11 декабря, 13:20
НовостиПроисшествия

О происшествиях на дорогах

О происшествиях на дорогах

За минувшую неделю зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 14 получили травмы. 4 декабря около 7 часов вечера на 183 километре автодороги P-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины «Скания» под управлением 23-летнего жителя Республики Татарстан и автомашины «КАМАЗ» под управлением 58-летнего жителя Республики Дагестан. Водитель «Скании» скончался на месте происшествия.

За указанный период задержано и отстранено от управления 25 нетрезвых водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено свыше 1500 постановлений об административных правонарушениях.

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