3 мая, 09:06
Сегодня Центр Управления Регионом проведет прямой эфир, посвященный развитию дорожной сферы
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Сообщает пресс-служба ведомства. В роли спикера выступит врио министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Юрий Ользеев и предприниматель Михаил Богатов.
Сообщает пресс-служба ведомства. В роли спикера выступит врио министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Юрий Ользеев и предприниматель Михаил Богатов.
Отметим, что начало запланировано на 16:00 по Московскому времени.
Фото: ЦУР Республики Калмыкия