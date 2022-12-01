Сегодня Центр Управления Регионом проведет прямой эфир, посвященный развитию дорожной сферы

Сообщает пресс-служба ведомства. В роли спикера выступит врио министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Юрий Ользеев и предприниматель Михаил Богатов.



Отметим, что начало запланировано на 16:00 по Московскому времени.



Фото: ЦУР Республики Калмыкия