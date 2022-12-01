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3 мая, 09:06
Новости

Сегодня Центр Управления Регионом проведет прямой эфир, посвященный развитию дорожной сферы

Сегодня Центр Управления Регионом проведет прямой эфир, посвященный развитию дорожной сферы

Сообщает пресс-служба ведомства. В роли спикера выступит врио министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Юрий Ользеев и предприниматель Михаил Богатов.

Отметим, что начало запланировано на 16:00 по Московскому времени.

Фото: ЦУР Республики Калмыкия

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