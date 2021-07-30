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7 сентября, 12:15
НовостиМолодёжная политикаКультура

Проект «Джангрин Ачнр» снова в деле

Проект «Джангрин Ачнр» снова в деле

Будет создан YouTube– канал, который поможет нынешнему молодому поколению узнать много нового и интересного о родной Калмыкии. Сегодня возникла острая необходимость в становлении и развитии институтов гражданского общества. Один из путей решения этой задачи через национально-патриотическое воспитание молодежи.

Региональное отделение Ассамблеи народов России в партнерстве с ГТРК «Калмыкия» выиграло конкурс среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества на территории республики. О том, как началась реализация проекта, и проходил кастинг ведущих среди старшеклассников - смотрите в сегодняшнем выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.

 

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