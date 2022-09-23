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17 октября, 12:18
Новости

В Элисте откроется киношкола короткого метра

В Элисте откроется киношкола короткого метра

Ее запускает Национальный фонд "Наследие Бумбы". Участников ждут интенсивы, где они смогут написать свои сценарии и снять короткометражный фильм. Кураторами будущих кинематографистов выступят режиссеры Юрий Быков, Элла Манжеева и драматург, сценарист, продюсер Полина Легостаева.

Спикеры расскажут об авторском и коммерческом кино, своем опыте работы в киноидустрии, инструментах и методах современного кинематографа и поисках своего зрителя. Участники получат теоретический и практический опыт написания сценария, создания кинофильмов и доступ к профессиональному кино-сообществу.

Идея создания первой киношколы в степном регионе родилась в рамках работы арт-резиденции "Цифровые кочевники" в 2021 году.

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