В Элисте откроется киношкола короткого метра

Ее запускает Национальный фонд "Наследие Бумбы". Участников ждут интенсивы, где они смогут написать свои сценарии и снять короткометражный фильм. Кураторами будущих кинематографистов выступят режиссеры Юрий Быков, Элла Манжеева и драматург, сценарист, продюсер Полина Легостаева.



Спикеры расскажут об авторском и коммерческом кино, своем опыте работы в киноидустрии, инструментах и методах современного кинематографа и поисках своего зрителя. Участники получат теоретический и практический опыт написания сценария, создания кинофильмов и доступ к профессиональному кино-сообществу.



Идея создания первой киношколы в степном регионе родилась в рамках работы арт-резиденции "Цифровые кочевники" в 2021 году.