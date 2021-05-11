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7 июня, 20:41
НовостиОбществоПамять

Фонды Национального архива пополнились личными документами ещё двух фронтовиков

Фонды Национального архива пополнились личными документами ещё двух фронтовиков

Бесценные дневники и семейные реликвии передали в руки архивистов родные писателя и учёного Морхаджи Нармаева и защитника Брестской крепости Николая Санджиева. Эти свидетели времени дают возможность взглянуть на события Великой Отечественной войны глазами их участников, понять атмосферу и дух той эпохи. В них - имена реальных героев войны и подробности массового подвига народа.

Словно на машине времени, переносишься в Сталинград в август 1942 года, наблюдаешь мужественное противостояние первых принявших удар фашистской армады бойцов военного гарнизона, стоявшего в белорусском городе Брест в июне 1941 года.

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