Фонды Национального архива пополнились личными документами ещё двух фронтовиков

Бесценные дневники и семейные реликвии передали в руки архивистов родные писателя и учёного Морхаджи Нармаева и защитника Брестской крепости Николая Санджиева. Эти свидетели времени дают возможность взглянуть на события Великой Отечественной войны глазами их участников, понять атмосферу и дух той эпохи. В них - имена реальных героев войны и подробности массового подвига народа.

Словно на машине времени, переносишься в Сталинград в август 1942 года, наблюдаешь мужественное противостояние первых принявших удар фашистской армады бойцов военного гарнизона, стоявшего в белорусском городе Брест в июне 1941 года.