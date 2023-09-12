Избирательная комиссия Республики Калмыкия подвела итоги выборов, назначенных в единый день голосования 10 сентября 2023 года

8, 9, 10 сентября проходило трехдневное голосование на выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва.

14 сентября 2023 года Избирательная комиссия Республики Калмыкия на основании протокола Избирательной комиссии Республики Калмыкия о результатах выборов по единому республиканскому избирательному округу, протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам определила результаты выборов и приняла решение о признании выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва состоявшимися и действительными. В выборах приняли участие 84291 избиратель, что составляет 42,04% избирателей от числа избирателей, внесенных в списки избирателей.

Необходимый пятипроцентный барьер преодолели 4 избирательных объединения: КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 64,17%, КРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 13,33%, ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 8,36%; РО СПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ - 5,23%.

В соответствии с Законом Республики Калмыкия «О выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия» вышеуказанные избирательные объединения допущены к распределению депутатских мандатов. Таким образом, в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия седьмого созыва избрано 27 депутатов: 10 – по единому республиканскому избирательному округу и 17 – по одномандатным избирательным округам. 6 мандатов депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва получила ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 мандата – ПП КПРФ, 1 мандат – ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ», 1 мандат – ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

На основании протоколов и постановлений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам избранными депутатами Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1-17 признаны зарегистрированные кандидаты, выдвинутые избирательным объединением «Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Избирательная комиссия Республики Калмыкия признала избранными следующих депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва: по единому республиканскому избирательному округу: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Хасиков Бату Сергеевич, 2. Очиров Валерий Николаевич, 3. Шарапов Николай Михайлович, 4. Мушаев Савр Григорьевич, 5. Годжуров Санал Вадимович, 6. Герман Яков Иванович. ПП «КПРФ»: 1. Нуров Николай Эрднеевич, 2. Эрендженов Петр Валентинович. ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ»: 1. Ванькаева Гиляна Вадимовна. СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»: 1. Манжикова Наталья Сергеевна.

По одномандатным избирательным округам: Одномандатный избирательный округ № 1 1. Джангаев Чимид Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 2 2. Аюшева Гиляна Игоревна.

Одномандатный избирательный округ № 3 3. Цекиров Зулта Евгеньевич.

Одномандатный избирательный округ № 4 4. Салаев Бадма Катинович.

Одномандатный избирательный округ № 5 5. Халгаев Очир Владимирович.

Одномандатный избирательный округ № 6 6. Пюрбеев Олег Дорджиевич.

Одномандатный избирательный округ № 7 7. Михайлов Артем Васильевич.

Одномандатный избирательный округ № 8 8. Никитин Аис Басангович.

Одномандатный избирательный округ № 9 9. Бадмаев Вячеслав Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 10 10. Богатов Михаил Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 11 11. Болдырев Валерий Астаевич.

Одномандатный избирательный округ № 12 12. Сангаджиев Лаг Анатольевич.

Одномандатный избирательный округ № 13 13. Амиков Лиджи Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 14 14. Цебеков Григорий Юрьевич.

Одномандатный избирательный округ № 15 15. Кокаев Михаил Улюмджиевич.

Одномандатный избирательный округ № 16 16. Лотник Елена Яковлевна.

Одномандатный избирательный округ № 17 17. Аздоров Александр Иванович.

В соответствии действующим законодательством Избирательная комиссия Республики Калмыкия после определения результатов выборов по республиканскому избирательному округу извещает об этом зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, после чего депутат обязан в пятидневный срок представить в Избирательную комиссию Республики Калмыкия копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата.

8, 9, 10 сентября также состоялись очередные выборы депутатов Собрания депутатов Ики-Чоносовского СМО РК и дополнительные выборы Собрания депутатов Кумского и Юстинского СМО.

В выборах депутатов Собрания депутатов Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия шестого созыва по многомандатному избирательному округу приняли участие 256 избирателей, что составляет 41,0 %, от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Целинным местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был выдвинут следующий список кандидатов:

1. Ашаева Анастасия Алексеевна, 2. Болдырев Сергей Борисович, 3. Лариева Светлана Петровна. 4. Мучкинова Нина Анатольевна, 5. Тобомбаев Дорджи Батрович, 6. Шатаева Галина Батыровна, 7. Шатаев Чингис Николаевич.

В порядке самовыдвижения были выдвинуты Бадмаева Айса Николаевна и Степанова Любовь Васильевна. Региональным отделением Политической партии «Партия Возрождения России» была выдвинута Дорджиева Валентина Владимировна. На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии №159 об итогах голосования, окружной избирательной комиссией многомандатного избирательного округа составлены сводная таблица и протокол о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия шестого созыва по многомандатному избирательному округу.

Очередные выборы депутатов Собрания депутатов Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия шестого созыва по многомандатному избирательному округу признаны состоявшимися и действительными. Замещению подлежали 7 мандатов. Избранными депутатами Собрания депутатов Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия шестого созыва по многомандатному избирательному округу признаны следующие кандидаты, получившие наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам:

Тобомбаев Дорджи Батырович (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Степанова Любовь Васильевна (самовыдвиженец), Мучкинова Нина Анатольевна (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Болдырев Сергей Борисович (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ашаева Анастасия Алексеевна (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Лариева Светлана Петровна (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Бадмаева Айса Николаевна (самовыдвиженец).

В дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Кумского СМО РК приняли участие 257 избирателей, что составляет 72% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Замещению подлежали 3 вакантных мандата. Черноземельским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был выдвинут следующий список кандидатов:

1. Боктаева Марина Ивановна, 2. Домбаев Роман Владимирович, 3. Манджиева Ольга Андреевна.

В порядке самовыдвижения были выдвинуты Амерханов Ахмат Жунидович, Бадмаев Павел Босхамджиевич, Манджиев Борис Комунович. По итогам голосования выборы признаны состоявшимися и действительными. К распределению депутатских мандатов допущены:

1. Бадмаев Павел Босхамджиевич (самовыдвиженец); 2. Амерханов Ахмат Жунидович (самовыдвиженец); 3. Манджиев Борис Комунович (самовыдвиженец).

В дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Юстинского СМО РК приняли участие 354 избирателя, что составляет 72,24%, от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Замещению подлежали 3 вакантных мандата. Юстинским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был выдвинут следующий список кандидатов:

Гусманова Майя Нармушевна, Маштаков Бонка Антонович, Менкеева Ангелина Сергеевна.

В порядке самовыдвижения выдвигалась Чимдэ Лариса Михайловна. По итогам голосования выборы признаны состоявшимися и действительными. К распределению депутатских мандатов допущены:

1. Маштаков Бонка Антонович (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 2. Менкеева Ангелина Сергеевна (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 3. Гусманова Майя Нармушевна (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).