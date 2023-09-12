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14 сентября, 07:05
Новости

Сегодня нацмузей им. Пальмова впервые представит персональную художественную выставку члена Союза художников России Вячеслава Пуринова

Сегодня нацмузей им. Пальмова впервые представит персональную художественную выставку члена Союза художников России Вячеслава Пуринова

Как нам стало известно, в экспозиции под названием «Мой город» будет представлено более 40 графических работ, специально привезенных из мастерской художника в Москве. В работах Вячеслава Пуринова в деталях показаны строения, улицы и памятники Элисты.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова

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