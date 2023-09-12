Сегодня нацмузей им. Пальмова впервые представит персональную художественную выставку члена Союза художников России Вячеслава Пуринова

Как нам стало известно, в экспозиции под названием «Мой город» будет представлено более 40 графических работ, специально привезенных из мастерской художника в Москве. В работах Вячеслава Пуринова в деталях показаны строения, улицы и памятники Элисты.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова