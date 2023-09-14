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15 сентября, 09:32
НовостиСпорт

Уже сегодня состоится международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса»

Уже сегодня состоится международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса»

Звание лучшего будут оспаривать десятки сильнейших спортсменов. Главный бой вечера – противостояние Владимира Минеева из России и Бразильца Рафаэля Карвальо. Жители Калмыкии смогут поболеть за земляка: Алдар Басаев поборется с узбекским атлетом Давлатназаром Рахмоновым.

Как нам сообщили в профильном министерстве, это единственный бой турнира, который пройдет по правилам ММА, 3 раунда по 5 минут каждый.

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