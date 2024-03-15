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18 марта, 07:13
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С сегодняшнего дня у православных христиан начинается Великий пост

С сегодняшнего дня у православных христиан начинается Великий пост

С сегодняшнего дня у православных христиан начинается Великий пост, установленный в память о подвиге Христа, который после своего крещения 40 дней находился в пустыне без воды и еды.

Самый долгий и самый строгий он продлится до самой Пасхи, которую отмечают в этом году 5 мая. Верующих в этот период призывают к духовному очищению. Это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от пищи животного происхождения, но и от вредных привычек и увеселений.

В этот предпасхальный период нужно отбросить все что мешает прорастать в сердце добродетели и любви, - говорит архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.

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