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18 марта, 11:15
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Калмыцкая домбра покорила высоких гостей из-за рубежа

Калмыцкая домбра покорила высоких гостей из-за рубежа

Стенд Калмыкии на ВДНХ посетила Кубинская делегация во главе с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас. Он отметил красивое звучание народного инструмента. Познакомился с калмыцкой культурой также Чрезвычайный и Полномочный Посол Кении в России с семьёй.

Представители степного региона рассказали почётным гостям об основных достопримечательностях республики, поведали историю о кочевом народе, предках калмыков - ойратах. Гости с удовольствием примерили на себя калмыцкие костюмы и сделали фото на память.

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Фото: Минобрнауки Калмыкии

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