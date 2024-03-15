18 марта, 11:15
Калмыцкая домбра покорила высоких гостей из-за рубежа
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Стенд Калмыкии на ВДНХ посетила Кубинская делегация во главе с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас. Он отметил красивое звучание народного инструмента. Познакомился с калмыцкой культурой также Чрезвычайный и Полномочный Посол Кении в России с семьёй.
Представители степного региона рассказали почётным гостям об основных достопримечательностях республики, поведали историю о кочевом народе, предках калмыков - ойратах. Гости с удовольствием примерили на себя калмыцкие костюмы и сделали фото на память.
Фото: Минобрнауки Калмыкии